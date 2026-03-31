FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんは3月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。ラジオ番組の公式アカウントが投稿したミュージカルポーズ写真への返信という形で、思わぬビジュアルが明かされました。【写真】アイドルの驚きの丸刈りショットラジオ企画での丸刈り姿？ が話題に仲川さんは「アイドルらしからぬいやほんまにすみませんでした回すぎるごつ」とつづり、写真を1枚載せています。同グループメンバー・真中まなさんの丸刈り姿で