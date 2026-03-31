村上龍料理小説集この記事の画像を見る物価がとめどなく上がっている。外食を控える人も少なくないかもしれない。確かに、コスパを考えたら自炊に勝るものはないし、徒歩圏内のスーパーやコンビニにも、インスタントで美味しい商品が常にあふれている。そんなふうに食欲が大人しく飼い慣らされた今だからこそ読んでほしいのが、世界中の高級料理を食べ尽くした村上龍自身の体験をもとにした（と思われる）32篇の掌編集『村上龍