「キリン 氷結 マスクメロン」（350ml缶／500ml缶）キリンビールは、みずみずしい果実のおいしさを届ける「キリン 氷結（以下、氷結）」ブランドから「キリン 氷結 マスクメロン（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を4月28日に発売する。近年、RTD（Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）市場は引き続き拡大傾向にあり、注目を集めている。普段RTDを楽しんでいる消費者は、「おいしさ」「果実感」に加えて