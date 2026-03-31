行方不明になっている京都府の小学5年生をめぐり、新たなことがわかりました。小学校からリュックサックの発見場所までおよそ3キロ。しかし、バスや電車に乗った記録がなかったということです。■雨降る中…懸命の捜索続く行方不明になってから8日。京都府南丹市の小学5年生・安達結希くん（11）。いったい、今どこにいるのか。31日は40人態勢で、雨が降る中、朝から懸命な捜索が続きます。23日の月曜日から行方がわからなくなった