◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年3月31日京セラドーム）阪神は31日、DeNAとの本拠地開幕戦に臨む。相手の先発は、昨季までタテジマを身にまとったジョン・デュプランティエ投手（31）。1回裏、先発マウンドに上がった際、スタンドを埋めた虎党から一斉に大ブーイングが起きた。特に、阪神応援団が陣取る右翼席からは「絶対勝つぞ！」と怒号が響き渡った。デュプランティエは昨季、阪神に入団し、先発ローテーションの一