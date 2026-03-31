ジャイアントパンダがいなくなった神戸市の王子動物園。感謝の気持ちを込めて石碑が設置されました。 神戸市灘区にある王子動物園では、3月31日朝の開園後、行列がずらり。スマホを構えて写真を撮る姿も。 そのお目当ては…黒色の耳をかたどったパンダをモチーフにした石碑です。王子動物園ではおととしまでジャイアントパンダを飼育。そのパンダ館の前に、感謝の気持ちを込めた石碑が設置されたのです。 （来場