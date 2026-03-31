中国電力が計画している島根原発2号機（松江市）のプルサーマル発電に関し、経済産業省資源エネルギー庁が中国電に口頭指導したことを巡り、同社は31日、平井伸治鳥取県知事と面会し「安全協定に基づいて、誠意を持って対応する」と謝罪した。平井氏は中国電が2029年度の開始想定を公表したことを受け、抗議していた。中川賢剛・中国電社長が平井氏を訪問。中川社長は、30日に同庁に対し指導への回答を伝達したと明らかにした