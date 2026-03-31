3月29日、立憲民主党の水岡俊一代表が記者会見で驚きの方針を表明し波紋を呼んでいる。【写真】国会の重要審議中に“あり得ない態度”…中道の女性議員小川淳也代表への造反「水岡さんは、2月8日に投開票が行われた衆院選で中道改革連合から出馬して落選した候補者が再び立憲への入党を希望する場合は“拒むことはしない”と明言しました。次の国政選挙は2028年夏に行われる参院選の予定ですが、そちらの候補者とする可能性につ