政府は３１日、危険運転致死傷の適用要件に車の速度や運転者のアルコール濃度の数値基準を新設する自動車運転死傷行為処罰法改正案を閣議決定した。今国会で成立すれば、年内に施行される見通しだ。改正案では、最高速度６０キロ以下の道路では５０キロ以上の超過、最高速度が６０キロを超える道路では６０キロ以上の超過を危険運転致死傷の適用対象とする。例えば、最高速度６０キロの一般道では時速１１０キロ以上で、最高速