プラハから帰国し、メダルを手に取材に応じる（右から）千葉百音、坂本花織ら＝31日、関西空港世界フィギュアを終えた坂本花織が、サプライズパーティーで祝福されたと明らかにした。女子選手が発案し、エキシビションを終えた29日の夜に開催。目隠しされて向かったホテルの部屋は飾り付けされ、ケーキや飲み物まで用意してあったという。「明け方まで」（坂本）語り合って別れを惜しんだ。鍵山は「これ以上ない有終の美を飾っ