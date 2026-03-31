『おもしろおかしくとんかつ駅伝』を無料で読む令和になりネット化がどんどん進んでいき紙媒体がかなり減っています。コンビニの漫画や雑誌のコーナーも昔は10人くらいは横並びできるくらいありましたが、今は2人分くらいなもんです。新聞のコーナーもかなり小さくなっています。この前見かけたコンビニでは新聞の販売を止めたので新聞入れを傘入れとして外に置いている裏技をする店もありました。そんな僕はまだ新聞を紙で読んで