元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）が31日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ユーチューバー・てんちむこと橋本甜歌（32）との結婚について、祝福の声に感謝した。三崎氏とてんちむは28日、双方のインスタグラムを通じて結婚を発表。1月30日に婚姻届を提出したという。三崎氏はストーリーズに「結婚について温かいDMありがとう数えきれないくらいのメッセージとても嬉しく、読ませてもらいました」と