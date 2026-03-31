アサヒビール傘下のスマドリは４月３日、ノンアルコールのカクテルなどが楽しめる体験型店舗「スマドリミーツ」（東京・渋谷）を開業する。２０歳代をメインターゲットに、年間２万人の来場者を目指す。マスカットジュースとレモンシロップなどを組み合わせた「オブシディアン」（税込み９００円）、「ソルティレモン」（同７００円）など約１００種類のカクテルを楽しめる。アルコール分は０〜３％の間で来場者が選べるのが特