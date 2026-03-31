31日午後の木原稔官房長官の会見で、フィリピン政府が日本から軽油を調達したと発表したことについての質問が出た。【映像】木原官房長官が回答した瞬間（実際の様子）記者が「フィリピン政府が30日に日本から軽油14万バレルを調達したと発表した。米国によるイラン攻撃の発生前に契約されたものなのか、他の国でも同様の事例がないかなど、事実関係と政府の受け止めを伺います。また、他国とLPガスと引き換えに原油やナフサを