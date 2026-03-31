第98回アカデミー賞授賞式でのレオナルド・ディカプリオ＝3月/Shutterstock（CNN）女性セレブの顔にどんな美容施術が施されたのかを推測することは、ネット上で人気のひまつぶしになっている。しわのない、ピンと張ったつややかな顔立ちは、専門家から一般人にまで広く分析され、その結果、フェースリフトや眼瞼（がんけん）形成術、フィラー、ボトックスといった診断が下されることが多い。だがここ数カ月、これほど熱心に顔を観