阪急電鉄と宝塚歌劇団は31日、出演者を含む関係者への無断撮影を禁止すると発表した。宝塚歌劇団では、出演者への楽屋口付近等での写真や動画の撮影を、公開を目的とせず、個人の記念として撮影・保管される範囲においては禁止していなかったが、「残念ながら、その範囲から逸脱するようなケースを多数確認しております」と問題視。「当社（阪急電鉄）管理区域内においては、出演者を含む宝塚歌劇関係者に対する無断撮影（写真・動