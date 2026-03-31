※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。 元政治家秘書の茉莉とスナックのママ・あかりがバディとなって都知事選に挑む、選挙エンタメドラマが、この春、始まる。黒木華さん（以下、黒木）：野呂さんは、素直なお芝居をされる方だなとずっと思っていました。実際、ご一緒させていただいて、野呂さんとは感情のやり取りのあるお芝居ができて、とても楽しいです。野呂さんの発するセリフが、あかりさんの