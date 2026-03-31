中学受験と高校受験、どちらを選ぶべきか。受験・学歴研究家の伊藤滉一郎さんは「相当なお金と時間をかけて名門中に入ったとしても、難関大に入るとは限らない。まずは子供の適性を見ることが大事だ」という――。（第4回）※本稿は、伊藤滉一郎『子どもが沈まない親が無理しない小中高大受験戦略』（日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／FangXiaNuo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Fa