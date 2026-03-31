意思決定の質を高めるには、どうすればいいか。心療内科医の鈴木裕介さんは「自分の気持ちが、自分や他人を傷つける行動につながりやすいタイミングがある。勢いのまま突っ走ったほうがいいときと、そうすべきではないときを冷静に見極めたほうがいい」という――。※本稿は、鈴木裕介『頭の中のひとりごとを消す方法』（池田書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／masamasa3※写真はイメージです - 写真＝iStock.c