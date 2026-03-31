宝島社が、フェムテックとフェムケアの認知向上を目的とする啓発プロジェクト「もっと話そう! Fem&」の一環として、フェムテックとフェムケア分野の優れた商品やサービスを表彰する「フェムテックアワード2026」を3月27日に都内で開催しました。3月27日に開催された「もっと話そう！ Fem&」フェムテックアワード2026(宝島社)○「もっと話そう! Fem&」フェムテックアワード2026とは？1989年に女性ファッション誌「CUTiE