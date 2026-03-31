【「あっぷアリーナ！」（iOS版）】 3月31日～提供開始 BBSSは3月31日、ゲーム特化型の発見型アプリストア「あっぷアリーナ！」（iOS版）の提供を開始した。 「あっぷアリーナ！」は、ポルトガルのアプリストア事業者Aptoideとのパートナーシップにより開発されたサービスで、2025年12月に施行された「スマホソフトウェア競争促進法（スマホ