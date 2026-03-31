家賃や不動産の上昇が続く中、寺田倉庫の宅配型トランクルーム「ミニクラ」が毎年120％の成長率で伸び続けている。トランクルームにモノを預けてコンパクトな家に住むのは、損得勘定としてありなのだろうか。生活史研究家の阿古真理さんが取材した――。■9割の部屋が収納スペース不足引っ越しや巣立ちが多い春は、片づけや生活を見直すのによい季節とも言える。不動産価格の上昇が続く今、特に都会では、理想より狭い部屋で収納ス