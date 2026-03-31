セブン‐イレブン･ジャパンは、値ごろ感と食べ応えを両立した町中華シリーズから、「スタミナ玉子飯」を3月31日から、「豚キムチ弁当」を4月7日から順次発売する。【商品画像はこちら】にんにくを効かせた「スタミナ玉子飯」&甘辛いタレで味付けした「豚キムチ弁当」◆スタミナ玉子飯価格:398円(税込429.84円)発売日:3月31日〜順次販売エリア:関西･沖縄県除く全国豚ガラや鶏ガラなどの旨みを加えた玉子あんに、にんにくを効か