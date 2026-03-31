東京都墨田区の江戸東京博物館が３１日、リニューアルオープンした。この日訪れた常設展示室への入場者数は、６１８６人（速報値）。あいにくの雨で午後５時２０分からの大型映像投影が中止になるハプニングもあったが、初日は順調な客足となった。午前９時３０分の開館時間には約１００メートル、施設の外にあふれるくらいの長蛇の列。同博物館は１年間で１００万人の来館を目標としており「多くのお客様にご来館いただき、感