今回、Ray WEB編集部は嫉妬深い彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。綾乃は最近彼氏と別れたようです。その原因は……？嫉妬深い彼氏を怒らせてしまった綾乃。このあと、どんな返答をするのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：hazumiライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「俺行けばって言ってるよね」嫉妬深い彼氏が激怒...その【衝撃の理由】とは！？