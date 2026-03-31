東京都墨田区の江戸東京博物館が３１日、リニューアルオープンした。午前９時３０分の開館時間には約１００メートル、施設の外にあふれるほどの長蛇の列となった。一番乗りは練馬区に住む女子高生（１６）。４年前に休館した日にも来ており、この日は一人で来場した。「本当に待ってました。きょうは（午前）５時起きです」と笑顔を見せ、「一番見たいのは原寸大の服部時計店の展示。江戸・東京の歴史に興味があるのでとても楽