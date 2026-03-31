巨人は３１日、女子チームの勝呂壽統コーチが退任して４月１日付で読売巨人軍野球振興部参与となることを発表した。後任コーチは球団ＯＢの辻東倫氏が務めることも発表された。背番号は「８８」に決まった。辻氏は三重・菰野高から１２年ドラフト３位で巨人に入団。内野手としてＮＰＢ通算４３試合で１５安打を記録し、１８年限りで現役を引退し、ジャイアンツアカデミーコーチを経て、アパレル関係の仕事に従事していた。