日本ハムの北山亘基投手（２６）が１日のロッテ戦（エスコン）に今季初先発する。当初は開幕２戦目のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）に登板予定だったが、ＷＢＣ後のコンディションを優先し、開幕２カード目に変更となった。「簡単とは言えない調整が続いてますけど、この間にできることは精一杯やっているつもりです。結果の世界なので、あしたの試合の中で結果を出せるようにやっていきたい」と、意気込んだ。ＷＢＣ