新年度がスタートする4月1日は、法律や制度が変わるだけでなく、さまざまなモノやサービスで値上げが実施されます。西鉄電車の運賃は、29年ぶりの値上げです。 3月31日、ランチタイムの西鉄福岡天神駅では。■八木菜月アナウンサー「売り場の外まで行列ができています。次々と列に並ぶ人が増えて、長くなっていっています。」行列ができていたのは、西鉄の定期券販売窓口です。4月1日に西鉄電車の運賃が値上