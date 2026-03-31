将棋の福間香奈女流五冠＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝が３１日、「公式戦番勝負対局規定検討委員会」の中間報告を受け、代理人を通じてコメントを発表した。福間は昨年１２月、日本将棋連盟の「対局の日程と出産予定日の前後計１４週の期間が一部でも重なる場合、対局者が変更される」という規定をめぐり要望書を提出。同月中に連盟は規定を削除。委員会の設立を発表し、今年１月に発足。この日、都内で中間報