弁護士とNPOをつなぐプラットフォームを設立し、スクールロイヤーやNPO法務を中心に活動する鬼澤秀昌弁護士（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 プロボノ・社会貢献部門賞、主催：弁護士ドットコム）に、その活動の原点と、今後の展望を聞いた。●オタク気質ゆえの没入「楽しい」が原動力あの時の勇気が、道を切り開いた。「インターンさせてください。便所掃除でもなんでもするので、お願いします」。ソーシャルビジネスに関心を抱い