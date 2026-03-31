香港のクイーンエリザベス２世カップ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）の招待を受諾しているマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が３１日、美浦トレセンに帰厩したことを社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。当初は大阪杯を目標にされていたが、左後肢の歩様にぎこちなさがあるとして馬場入りを控えたことを考慮。３月１２日に宮城・山元トレセンに放牧