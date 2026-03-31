静岡･裾野市にあるトヨタ自動車の実証都市「ウーブン･シティ」で、き31日、世界最高峰のオーケストラによるコンサートが開かれ、地元の中学生らが招待されました。この地域ふれあいコンサートは、トヨタ自動車の地域貢献活動の一環として2007年から行われ、これまで全国71か所で約3万人を招待してきました。「ウーブン･シティ」で初めて行われるコンサートには、地元の中学生とその保護者あわ