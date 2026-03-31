中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月31日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は31日の記者会見で、刃物を所持して在日中国大使館に不法侵入した自衛官が送検されたとの報道に関し、「今回の事件は日本の右翼思想や歪んだ歴史観の影響の深さと危険性の大きさを浮き彫りにした」と述べ、自衛隊の右傾化や日本の「再軍事化」について「国際社会は強く警戒すべきだ」と強調した。その上で「事件を徹底的に調