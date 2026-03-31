フィギュアスケート佐藤駿選手のメダルの見せ方に鍵山優真選手からチェックが入りました。世界選手権を終え31日に帰国した日本選手団。男子シングル銀メダルの鍵山選手と銅メダルの佐藤選手がそろってインタビューに登場しますが、始まる前に佐藤選手のメダルの向きが裏になっていたようで、鍵山選手が直接指導に入り直してあげていました。鍵山選手はミラノ・コルティナ五輪でも銀メダルに大会公式キャラクター「ティナ」のぬいぐ