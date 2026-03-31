◇MLB ガーディアンズ4-2ドジャース(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手がガーディアンズ戦で今季初登板。試合中ABS(自動ボールストライク)チャレンジで判定が覆されたことに関して、佐々木投手がコメントしました。佐々木投手はこの日、4回0/3、78球を投げて、4安打、4奪三振、2四球、1失点をマーク。好投を見せるも打線の援護を受けられず、今季1敗目となりました。2026年から新しく導入されたABSチ