木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のＣｏｃｏｍｉ（２４）が３１日、ＳＮＳを通じて、フォロワーとやりとり。恋愛相談にも答えた。「遠距離になる前に両思いだった人が遠距離中に２週間おきの返信は脈なしだと思いますか」に「はい。無いです。」ときっぱり。「彼氏が報連相できないんですけどＣｏｃｏｍｉちゃんならどうしますか」には「Ｓａｙｏｎａｒａ，ｔｈａｎｋｙｏｕｎｅｘｔ」。「彼氏がギャンブルしすぎ