浜岡原発の再稼働審査のデータはなぜ、不正に操作されたのか。中部電力はきょう、原子力規制委員会に報告書を提出しましたが、理由については「調査中」と述べるにとどまりました。中部電力林欣吾 社長「解体的な再構築を視野に入れた対応は、調査委員会の調査を待たず、可能なものから着手していかなければならない」中部電力は浜岡原発の再稼働審査をめぐり、耐震設計の「基準地震動」のデータを不正に操作し、地震の揺れ