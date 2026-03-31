ホーム開幕戦の31日、阪神―DeNA戦前に、「2025JERAセントラル・リーグ優勝チャンピオンリングセレモニー」が行われた。藤川監督がケースに入ったチャンピオンリングを選手らに手渡した。昨季限りで現役を引退した原口文仁氏もスーツ姿で参加。三塁ベンチから姿を現すと、虎党から大きな歓声があがった。両軍メンバー発表後の国歌独唱は、歌手の小柳ゆきが務めた。「ホーム開幕戦での大役を任せていただいて、大変うれしく