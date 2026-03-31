俳優の階晴紀（26）が31日、自身のインスタグラムで、3月末で太田プロダクションを退所したことを報告した。階は中道改革連合の階猛幹事長（59）の次男。「本日3月31日付けで、太田プロダクションを退所いたしました」と報告し、「芸人を志して養成所に通い始めた5年前から今日に至るまで、大きな実績があるわけでもない私が諦めずに活動を続けてこられたのは、支えてくださった事務所の方々、切磋琢磨した仲間、そして何より