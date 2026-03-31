東京都は31日、高齢化の進展に伴う多死社会を見据え、2026年度に火葬場に関する検討会を設置すると明らかにした。都内自治体の関係者や有識者で構成し、需要増加への対応策などを検討する。都によると、東京都の死亡者は2024年に年間約14万人で、65年ごろに約20万人まで増える見通し。都内では民営火葬場の値上がりも指摘されている。検討会では、料金設定を含めた経営管理のあり方や、行政の関与について議論を進める予定だ。