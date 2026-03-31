【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）統計局が31日発表したユーロ圏21カ国の3月の消費者物価指数（速報値）は、前年同月比2.5％上昇した。中東情勢緊迫化によるエネルギー価格高騰を受け、伸び率は前月から0.6ポイント拡大した。