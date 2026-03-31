大阪市生野区の住宅火災現場付近＝31日午後5時35分31日午後4時ごろ、大阪市生野区で「住宅から煙が出ている」と119番があった。市消防局によると、建物内から10代と未就学児とみられる2人を救出。いずれも搬送時は意識不明だった。府警は世帯主の女性（45）の娘（13）と孫の女児（5）とみて、当時の状況や出火原因を調べる。府警によると、3階建て住宅の1階と2階、計約35平方メートルが燃えた。2人は2階から救出されたという。