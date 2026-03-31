元大阪地検検事正の北川健太郎被告（66）が準強制性交罪に問われた事件を巡り、被害を訴えている元部下の女性検事が31日、第三者委員会を設置して検察内のハラスメント被害の実態調査・検証をするよう求め、東京・霞が関の法務省前でアピール行動をし、「職員と国民を守ってください」と訴えた。女性は2月、国や北川被告らに計約8300万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴。3月2日に法相と検事総長宛てに第三者委設置などを求