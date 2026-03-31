３１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３９５円７２銭（０・８６％）安の４万５４１５円８２銭だった。２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、６割近い１９１銘柄が下落した。日経平均株価（２２５種）の終値は、８２２円１３銭（１・５８％）安の５万１０６３円７２銭だった。日経平均への影響度の大きい半導体関連株が下落した影響で、読売３３３と比べて下落率が大きくなっ