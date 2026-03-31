東海道新幹線が強風の影響で熱海―新富士駅間の上下線で一時、運転を見合わせました。JR東海によりますと、強風の影響で31日午後5時43分から熱海―新富士駅間の上下線で一時、運転を見合わせましたが、つい先ほど運転が再開されたということです。