今月1日現在の秋田県の人口は、前の月から約1,500人減少し87万2,106人でした。県人口は来月にも87万人を割り込む見通しです。県のまとめによりますと先月の1か月間で県内では249人が生まれた一方、その6倍近い1,432人が死亡しました。1,183人の自然減です。また県内に転入した人は658人、県外に転出した人は972人で、314人の社会減となりました。これにより今月1日現在の県人口は先月から1,497人減少し、87万2,106人となりました。