鹿角広域消防本部の20代の消防士が、同僚のロッカーから菓子を2つ盗んで食べたとして、停職1か月の懲戒処分を受けました。消防本部の聞き取りに対し、「ロッカーを開けたら、お菓子があったので、衝動的に食べてしまった」と話しているということです。今月27日付で停職1か月の懲戒処分を受けたのは、鹿角広域消防本部の20代の消防副士長です。消防本部によりますとこの消防副士長は今月上旬、勤務する分署の食堂にあ