あすから4月。また商品の値上げが相次ぎます。マヨネーズやドレッシング、カップ麵や袋麵といった即席めんさらに、トイレットペーパーやティッシュペーパーなども値上がりし、物価高騰の波が私たちの生活に大きな影響を及ぼします。こうしたなか、物価高騰対策として県が発行している「秋田県プレミアムチケット」はあす1日、紙のチケットの販売が始まります。県は積極的な購入と利用を