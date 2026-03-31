「ハイテク×タフ」を体現した新世代SUVスズキがブランド初の量産型バッテリーEV（BEV）として投入した新型「eビターラ（イービターラ）」は、2026年1月16日の発売以来、そのデザイン性や実用性の高さが注目を集めています。ボディサイズは、全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mmとなっており、都市部での扱いやすさとSUVらしい存在感を両立しています。ホイールベースは2700mmと長く取られていますが、タイヤの切れ角を大きく